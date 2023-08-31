Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає

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Марія Іващук
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На фестивалі Burning Man українська команда представила арт-проєкт у вигляді військового меморіалу The Hedgehog Temple. Його побудували з протитанкових їжаків.

Всередині The Hedgehog Temple розмістили історії загиблих діячів культури, щоб показати, що ця війна не просто «військовий конфлікт».

“Це - народна війна, в якій бере участь кожен свідомий українець. Всі історії надсилали люди, чиї близькі загинули, хоча, мали би бути з нами на плаї. Це художники, артисти, музиканти та інші творчі люди”, – коментує співавтор проєкту Олександр Слободянюк.

Українська команда бьорнерів метою інсталяції називає нагадування креативній частині світу, що війна досі триває, розповісти правду та пояснити, чому важливо підтримувати українців до повної перемоги.

Також ціллю називають збір грошей для купівлі евакуаційних автомобілів.

Опубліковано: 31 серпня 2023
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