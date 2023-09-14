Створили застосунок «Аркуші» із віршами українських поетів

Розробили мобільний застосунок «Аркуші» із найбільшою легальною бібліотекою української поезії, яку можна читати на смартфоні.

Про це пише видання AIN.ua.

Наразі додаток «Аркуші» доступний тільки для iOS.

У застосунку є вірші і знаменитих, і маловідомих авторів. Розробники поділили їх за алфавітом. Наразі додаток містить 79 колекцій віршів.

В «Аркушах» можна знайти поезію класиків (Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Руданського), твори сучасників (Остапа Сливинського, Олени Павлової, Мирослава Лаюка) і вірші поетів нової генерації (Ірини Сажинської, Надії Глушкової, Павла Щепана).

У кожну колекцію додали біо автора/авторки. Користувач може позначати улюблені вірші або поетів смайлом і створювати власні колекції. До того ж є змога ділитись творами в соцмережах.

«Аркуші» мають генератор випадкових віршів. З його допомогою користувачі можуть щоразу знаходити в застосунку щось нове.