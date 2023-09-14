Створили застосунок «Аркуші» із віршами українських поетів

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Ірина Маймур
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Розробили мобільний застосунок «Аркуші» із найбільшою легальною бібліотекою української поезії, яку можна читати на смартфоні.

Про це пише видання AIN.ua.

Наразі додаток «Аркуші» доступний тільки для iOS.

У застосунку є вірші і знаменитих, і маловідомих авторів. Розробники поділили їх за алфавітом. Наразі додаток містить 79 колекцій віршів.

В «Аркушах» можна знайти поезію класиків (Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Руданського), твори сучасників (Остапа Сливинського, Олени Павлової, Мирослава Лаюка) і вірші поетів нової генерації (Ірини Сажинської, Надії Глушкової, Павла Щепана).

У кожну колекцію додали біо автора/авторки. Користувач може позначати улюблені вірші або поетів смайлом і створювати власні колекції. До того ж є змога ділитись творами в соцмережах.

«Аркуші» мають генератор випадкових віршів. З його допомогою користувачі можуть щоразу знаходити в застосунку щось нове.

Фото: Ruan Richard Rodrigues/Unsplas

Опубліковано: 14 вересня 2023
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