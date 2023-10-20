Бренд Huru розробив нову модель рюкзака у колаборації зі Славою Балбеком, присвячену антарктичному центру

Український бренд Huru розробив нову модель рюкзака за підтримки Національного антарктичного наукового центру. Він створенний в колаборації з архітектором та СЕО balbek bureau Славою Балбеком.

Про це пише канал "Менторка українських брендів".

«На створення цього рюкзака нас надихнула експедиція Слави Балбека в Антарктиду, на українську станцію “Академік Вернадський”. Після повернення, Слава віддав свій робочий комбінезон, щоб ми пошили з нього рюкзак. Він описав візуальне бачення та дав перше креслення, потім команда майстрів доробила та в підсумку масштабували виріб до повноцінної колекції», — розповідає команда Huru.

Спільно в них вийшов міський рюкзак, що має місце для ноутбука на спинці та клапан (кришку) з прихованою кишенею. На клапані нашитий спеціально розроблений спільно з НАНЦ шеврон «Ukrainian Antarctic station “Vernadsky” Ambassador».

35$ з кожного рюкзака будуть передавати на закупівлю необхідних речей для тих полярників, які наразі захищають Україну на фронті.

Модель має назву 65°64° і як і більшість виробів Huru, має свій порядковий номер та довічну гарантію. Відшивають у помаранчевому та чорному кольорах.

Вартість рюкзака: 12 395 гривень.

Фото: Huru