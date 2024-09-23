Україна отримала ще 27 тисяч книжок від британських видавництв: їх передадуть бібліотекам

27 тисяч книжок від британських видавництв прибули до України. Усі вони англійською та українською мовами, їх отримають бібліотеки в різних регіонах країни.

Про це повідомили у PEN Ukraine.

З-поміж книжок, що прибули до України, є майже 12 тисяч видань для дітей і підлітків. Понад 8 тисяч з них — унікальні двомовні примірники. Серед них – твори українських авторів Романи Романишин та Андрія Лесіва, Галини Кирпи, Оксани Лущевської, Галини Ткачук, Анни Хромової.

Окрім того, надіслали ще 3 тисячі дитячих книжок англійською мовою. Також фінансово підтримано закупівлю 700 книжок для дітей від українських видавництв, які теж отримають бібліотеки України.

Решта книжок з другого внеску від Book Aid International — понад 15 тисяч — різножанрові видання для дорослої аудиторії. Це насамперед класика, біографії, мемуари, репортажі, есеї, видання для саморозвитку та сучасна проза англійською мовою.

Цей книжковий внесок — продовження спільної ініціативи українських та британських організацій, котра стартувала у 2023 році. Торік Book Aid International підтримав проєкт Українського ПЕН "Незламні бібліотеки", покликаний допомогти бібліотекам, що постраждали внаслідок повномасштабної війни.

У 2023 році Український ПЕН провів опитування серед бібліотек України щодо їхніх запитів. Відтак британська організація Book Aid International зібрала добірку з нових книжок англійською мовою від провідних видавництв Великої Британії. Першу партію з 25 тисяч книжок, які прибули до Києва у листопаді 2023 року, Український ПЕН вже доставив до бібліотек по всій Україні. Серед них — 120 книгозбірень з Донецької, Дніпровської, Харківської, Чернігівської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Запорізької, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Передача книжок відбулася у межах спільної ініціативи Українського ПЕН, Book Aid International, PEN International, English PEN, видавництва Pineapple Lane, та Гуманітарної Нової Пошти.

Фото: PEN Ukraine