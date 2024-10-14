Здати російськомовну літературу та отримати знижку на книжки можуть кияни: як це зробити

Магазини сімейної книгарні Alpaca та Видавництва "Ранок" з 11 по 21 жовтня приймають російськомовні книжки, які здадуть на переробку, в обмін на знижку на нові книжки.

"Кількість принесених книг обмінюється на таку ж кількість, написаних українською зі знижкою 30%", – кажуть у книгарні.

Здати книжки можна за адресами:

ст.м. Позняки, вул. Княжий затон, 4

ж/м Троєщина, пр-т Червоної калини, 70

ст.м. Почайна, пр-т Степана Бандери, 6

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