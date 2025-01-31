Секрети упаковки: в bodo дослідили, як естетика впливає на сприйняття подарунка

Люди природно небайдужі до всього красивого та естетичного. Саме через це вони полюбляють купувати товари, зважаючи лише на яскраву та привабливу упаковку. З неї починається перше знайомство з продуктом, стаючи своєрідним діалогом між клієнтом і відповідальною компанією.

За десятки років використання пакування як маркетингового інструменту, вчені довели, що підсвідомо ми сприймаємо виріб у гарній упаковці як смачніший, корисніший та приємніший порівняно з товаром у простій і тьмяній упаковці. Цей феномен став відкриттям для великих компаній і поклав початок дослідженням впливу естетики на емоційний стан людини.

Чому упаковка подарунка справді важлива?

Зір, як відомо, властивий майже всім істотам на планеті, та здатністю насолоджуватися красою предметів — володіє лише людина. Це дає нам можливість обирати речі не лише за необхідністю, а й за чуттєво-ціннісними переконаннями, інакше кажучи — за смаковими вподобаннями.

Дослідження компанії bodo показують, що клієнту достатньо лише 7 секунду, щоб, глянувши на товар, ухвалити рішення про купівлю. Це мить, яка вирішує все, тому обгортка стає критично важливим інструментом.

Для подарунків зовнішній вигляд має ще більше значення. Обгортка спроможна створювати інтригу та переживання, формувати настрій, а найвагоміше — довше зберігати ефект сюрпризу, що подовжує приємне очікування. Гарно запакований сюрприз пробуджує нашу внутрішню дитину, яка нетерпляче чекає на момент, коли зможе розпакувати блискучий шмат паперу та зазирнути всередину. Саме цього ефекту ми прагнемо досягти під час вибору презенту.

Естетична упаковка — це та дрібниця, що є презентацією найголовнішого — подарунка усередині.

Вплив кольору, форми та дизайну упаковки на сприйняття

Не секрет, що люди дуже чутливі до кольорів та їх поєднань. Упаковка товару — не виняток. Забарвлення, форма та дизайн обгортки здатні впливати на поведінку й сприйняття сюрпризу: майже 90% опитаних помічають, що саме колір сприяє формуванню першого враження про продукт.

Наша візуальна оцінка починається із забарвлення. Наприклад, червоний колір стимулює активність й бажання діяти, а дехто вважає, що цей тон має великий вплив на апетит. І не дивно, що його використовують майже 59% брендів, зокрема bodo, McDonald’s, «Пузата Хата» чи Netflix. Зелений — колір природи, що символізує надію, чистоту та свіжість, а також здоров’я. Його часто використовують фармацевтичні компанії, а також банки, як-от «ПриватБанк», щоб викликати відчуття довіри та стабільності.

Універсальні кольори, як-от чорний, білий та сірий, додають дизайну стриманості та елегантності. Крім того, вони чудово адаптуються до зміни трендів і легко поєднуються з іншими елементами.

Правильна гама допомагає забезпечити гармонійне сприйняття продукту та передачу контексту. Гарним приклад вдалого поєднання кольорів є зовнішній вигляд подарунків від компанії bodo. У дизайні використовуються насичені кольори та їхні приглушені відтінки. Перші задають стилістичний напрям та створюють характер, а другі, допоміжні, полегшують відчуття і зменшують кричущість. Так товар набуває лаконічного й водночас святкового настрою, що підкреслює мету та сенс подарунків bodo.

Наступним етапом оцінки подарунка є форма й текстура: не менш важливі елементи під час створення ідеальної обгортки. Скляна тара, дерев’яний кошик, текстильний мішечок, картонні пакет та коробка — форми й матеріали задають початкове уявлення про товар. Поглянувши на оболонку, отримувач може визначити, наскільки подарунок дорогий, чи багато часу витратили на задум і підготовку, чи добре він захищений. Круглі та плавні форми зазвичай асоціюються з приязністю, теплом і доступністю, тоді як прямокутні контури й чіткі кути випромінюють преміальність, стриманість і професіоналізм. Нестандартні, асиметричні чи складні обриси, зі свого боку, здатні привернути увагу, виділити ваш презент серед конкурентів і залишити відчуття важливості того, що всередині.

Як обрати ідеальну упаковку для вашого подарунка?

Дослідження від Dotcom Distribution повідомляє, що 40% споживачів діляться світлинами упаковки в соціальних мережах, якщо вона унікальна. Це доводить, що приділення часу й уваги на стильне пакування не є марним. Продумана обгортка подарунка — це важлива частина сюрпризу, а не доповнення.

Нині провідні маркетологи великих компаній весь час працюють над аналізом, щоб створити той незабутній дизайн, що приверне погляд тисяч людей і змусить придбати товар, незалежно від того, що є нутром. Як магію, вони відтворюють задумане на шматі пустої обгортки, перетворюючи беззмістовне на повноцінно сутнісне.

Ми зібрали для вас декілька порад у виборі пакунка, який точно подарує приємне очікування отримувачу: