У Києві відкрився артпростір “Українські сенси” із виробами від майстрів з усієї країни

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Ірина Маймур
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У Києві на вулиці Софіївській з’явився новий артпростір “Українські сенси”.

Його відкрили Олена та Марія Вальковські, засновниці бренду “Сімейна свічкарня Вальковських”. Вони прагнуть популяризувати українське ремесло та надати можливість митцям демонструвати свою творчість.

Простір складається з двох частин – магазинної зали й зони для майстеркласів.

У крамниці представлені авторські роботи українських майстрів, зокрема декор у стилі неопетриківки, посуд і прикраси з переробленого скла, авторські меблі, світильники та ляльки ручної роботи. Також можна знайти сувеніри, традиційні українські кишені та унікальні воскові віночки.

Окрім продажу мистецьких виробів, “Українські сенси” стануть майданчиком для тематичних заходів. У просторі планують проводити етнографічні лекції, творчі зустрічі та вечорниці. Розклад заходів можна переглядати на офіційних сторінках простору.

Адреса: вул. Софіївська, 6

Графік роботи: з вівторка до неділі з 11:00 до 20:00

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Фото: артпростір “Українські сенси”

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Опубліковано: 04 лютого 2025
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