У Броварах відкрили перший безкоштовний пункт прокату колісних крісел і милиць

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Ірина Маймур
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У Броварах запрацював перший безкоштовний пункт прокату реабілітаційного обладнання.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Богуцький.

Тут можна взяти колісні крісла, милиці, палиці, ходунки та ролатори — на 90 днів з можливістю продовження.

Ініціативу запровадили спільно з партнерами, щоб підтримати жителів громади — передусім літніх людей, які потребують допомоги з пересуванням. Раніше організація надавала обладнання точково, а тепер вирішила запустити постійний прокат.

Що можна взяти безоплатно:

  • колісні крісла;
  • палиці;
  • милиці;
  • ходунки;
  • ролатори.

Обладнання видають на 90 днів. За потреби термін можна продовжити. Щоб отримати допоміжні засоби, потрібен лише мінімальний пакет документів.

Фото: скриншот відео Сергія Богуцького; LexInform

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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