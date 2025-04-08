У Броварах відкрили перший безкоштовний пункт прокату колісних крісел і милиць

У Броварах запрацював перший безкоштовний пункт прокату реабілітаційного обладнання.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Богуцький.

Тут можна взяти колісні крісла, милиці, палиці, ходунки та ролатори — на 90 днів з можливістю продовження.

Ініціативу запровадили спільно з партнерами, щоб підтримати жителів громади — передусім літніх людей, які потребують допомоги з пересуванням. Раніше організація надавала обладнання точково, а тепер вирішила запустити постійний прокат.

Що можна взяти безоплатно:

колісні крісла;

палиці;

милиці;

ходунки;

ролатори.

Обладнання видають на 90 днів. За потреби термін можна продовжити. Щоб отримати допоміжні засоби, потрібен лише мінімальний пакет документів.

Фото: скриншот відео Сергія Богуцького; LexInform