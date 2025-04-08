У Броварах відкрили перший безкоштовний пункт прокату колісних крісел і милиць
У Броварах запрацював перший безкоштовний пункт прокату реабілітаційного обладнання.
Про це повідомив громадський діяч Сергій Богуцький.
Тут можна взяти колісні крісла, милиці, палиці, ходунки та ролатори — на 90 днів з можливістю продовження.
Ініціативу запровадили спільно з партнерами, щоб підтримати жителів громади — передусім літніх людей, які потребують допомоги з пересуванням. Раніше організація надавала обладнання точково, а тепер вирішила запустити постійний прокат.
Що можна взяти безоплатно:
- колісні крісла;
- палиці;
- милиці;
- ходунки;
- ролатори.
Обладнання видають на 90 днів. За потреби термін можна продовжити. Щоб отримати допоміжні засоби, потрібен лише мінімальний пакет документів.
Фото: скриншот відео Сергія Богуцького; LexInform
Опубліковано: 08 квітня 2025
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