«Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок
«Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок

Ірина Маймур 08 березня 2026
У центрі Києва вперше після початку повномасштабного вторгнення пройшов Марш жінок. Понад 3000 учасниць пройшли від червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка до КМДА на Хрещатику. Подію для БЖ зафіксував фотограф Михайло Палінчак.

Серед головних тем цьогорічного маршу — безпека жінок у ЗСУ, звільнення жінок із російського полону та протидія новому проєкту Цивільного кодексу.

Учасниці закликали створити належні умови служби для жінок і підтримати законопроєкт №13037, спрямований на боротьбу з дискримінацією і сексуальними домаганнями в армії. А також — посилити міжнародний тиск для повернення цивільних і військових жінок із полону та провести публічне обговорення нового проєкту Цивільного кодексу, який, на їхню думку, може обмежити права жіноцтва.

Фото: Михайло Палінчак, спеціально для БЖ
Репортаж
