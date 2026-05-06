«В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві

5 травня в Маріїнському парку у Києві відбувся мітинг проти нового Цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала в першому читанні 28 квітня. На акцію вийшли кількасот людей. Подію для БЖ зафіксував фотограф Назар Фурик.

Люди тримали плакати «В Європу не дійти, крокуючи назад», «Дерибан землі — це теж частина доброзвичайності?», «Новий ЦК — крок у Середньовіччя», «Право на безпам’ятство = покривання корупціонерів» та скандували «Ганьба!».

Учасники вимагали не допустити ухвалення документа в нинішньому вигляді й доопрацювати його перед другим читанням. Серед головних претензій — ризики для прав жінок, дітей, ЛГБТІК+ людей, ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих груп, а також положення, які можуть ускладнити антикорупційні розслідування.

Окрему критику викликали положення щодо сімейного права. Зокрема, проєкт передбачає, що під час розлучення суд може дати подружжю час на «примирення», якщо це відповідає «доброзвичайності», хоча чіткого визначення цього поняття в документі немає.

Подібні акції найближчими днями планують провести в Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях та Одесі.