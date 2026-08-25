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Рейв у тумані та куби, що левітують: як Brave! Factory вже сьомий рік відзначає День Незалежності
Репортаж

Рейв у тумані та куби, що левітують: як Brave! Factory вже сьомий рік відзначає День Незалежності

Іван Назаренко 25 серпня 2026
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22–23 серпня на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка в Києві відбувся сьомий Brave! Factory — фестиваль української електронної сцени, який поєднує музику, сучасне мистецтво та незвичний фестивальний простір. Подія об'єднала понад 50 артистів, шість сцен і окрему мистецьку програму. Якою була атмосфера івенту — дивіться у фоторепортажі БЖ.

Цьогорічний фестиваль традиційно пройшов напередодні Дня Незалежності України. На шести сценах виступили українські та закордонні артисти, серед яких Mezerg, Ready in LED, Tik Tu, Blooms Corda, Heavenphetamine та інші. Загалом у лайнапі було понад 50 учасників, зокрема 16 запрошених з інших країн.

На найбільшій сцені — «Angar» — зібралися провідні виконавці електронної музики та представники рейв-культури: українська диджейка Katia Stieber, резидентка Closer Béllis, диджей та резидент київського клубу ∄ Serge Jazzmate, а також чи не основний хедлайнер події — французький мультиінструменталіст Mezerg. Головною прикрасою локації стали невагомі куби, підвішені до стелі: вони рухалися над людьми та випускали лазери.

Ще однією танцювальною локацією фестивалю стала невелика сцена «Black Box», розташована навпроти «Angar». Простір майже постійно огортав густий туман, а виступ румунського синтипоп-бенду K not K доповнювався танцювальним номером двох дівчат у масках, які символічно представляли «світло» та «темряву».

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На більш камерній сцені «Garden» лунали переважно живі виступи експериментальних виконавців — від українських Blooms Corda, Tik Tu та SI Process до японського психоделічного гурту Heavenphetamine. Сама сцена нагадувала невеликий амфітеатр, а за нею облаштували галявину з пуфами, де відвідувачі могли відпочити та послухати музику.

Окрім музичних сцен, на території фестивалю працювали десяток барів і фудкортів. Тут гості перепочивали між виступами та куштували фірмове пиво Brave! Factory, зварене миколаївською броварнею «Шо Brewery».

Також окрему зону із надувними замками та настільними іграми облаштували для дітей. Щоправда, настільним футболом там переважно займалися дорослі.

Цьогоріч Brave! Factory відновив артпрограму, куратором якої вперше став художник Олексій Сай. Медіаарт інтегрували в будівлі та відкритий простір. Зокрема, у вибитих вікнах напівзруйнованого адміністративного корпусу встановили екрани, які переливалися різними кольорами. До програми включили роботи українських і закордонних митців. Серед кураторів також були Максим Побережський та Олексій Тищенко.

Brave! Factory проводить фестиваль напередодні 24 серпня вже сьомий рік. Цьогоріч подію присвятили ідеї сміливості: організатори говорять про неї як про здатність українців створювати, працювати й продовжувати власну справу під час війни.

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Фото: Rick Sobaki, спеціально для БЖ
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