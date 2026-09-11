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Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події
Добірка

Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події

Іван Назаренко 11 вересня 2026
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Минулого тижня, з 2 по 6 вересня, в Києві відбувся 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. На показі представили колекції та роботи 50 дизайнерів — від BOB BASSET до SYNDICATE. БЖ відібрало найкращі, на думку редакції, образи за лаштунками.

Під час 59-го сезону бренди представили колекції сезону весна-літо 2027 у форматах показів, презентацій та спеціальних проєктів. Частину подій вивели за межі основної локації. До прикладу, the COAT by Katya Silchenko відкрив сезон показом у Національній опері України, а J'AMEMME провів шоу в червоній залі Центрального залізничного вокзалу.

Одним із помітних епізодів став дебют SYNDICATE на Ukrainian Fashion Week. Водночас BOB BASSET представив MUTABOR — першу з 2015 року повноцінну fashion-колекцію артстудії.

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Покази супроводжувалися повітряними тривогами. Зокрема, дефіле VIKTORANISIM довелося продовжити в укритті «Мистецького Арсеналу» — моделі вийшли на імпровізований подіум уже під землею.

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Окремою частиною програми стала виставка «Behind the Craft», присвячена українському ремеслу та його переосмисленню сучасними дизайнерами. Глядачі побачили на ній понад 70 образів і предметів українського дизайну.

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Фото: Сергій Хандусенко (надані Ukrainian Fashion Week)
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