Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події

Минулого тижня, з 2 по 6 вересня, в Києві відбувся 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. На показі представили колекції та роботи 50 дизайнерів — від BOB BASSET до SYNDICATE. БЖ відібрало найкращі, на думку редакції, образи за лаштунками.

Під час 59-го сезону бренди представили колекції сезону весна-літо 2027 у форматах показів, презентацій та спеціальних проєктів. Частину подій вивели за межі основної локації. До прикладу, the COAT by Katya Silchenko відкрив сезон показом у Національній опері України, а J'AMEMME провів шоу в червоній залі Центрального залізничного вокзалу.

Одним із помітних епізодів став дебют SYNDICATE на Ukrainian Fashion Week. Водночас BOB BASSET представив MUTABOR — першу з 2015 року повноцінну fashion-колекцію артстудії.

Покази супроводжувалися повітряними тривогами. Зокрема, дефіле VIKTORANISIM довелося продовжити в укритті «Мистецького Арсеналу» — моделі вийшли на імпровізований подіум уже під землею.

Окремою частиною програми стала виставка «Behind the Craft», присвячена українському ремеслу та його переосмисленню сучасними дизайнерами. Глядачі побачили на ній понад 70 образів і предметів українського дизайну.