Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари

Кетрін О’Гара померла від тромбоемболії легеневої артерії. Про це стало відомо з її свідоцтва про смерть, виданого у США, пише BBC.

О’Гара померла 30 січня в лікарні Лос-Анджелеса у віці 71 року. У документі зазначено, що причиною смерті став тромб у легенях, а також вказано довготривале онкологічне захворювання — рак прямої кишки. Акторка проходила лікування з березня 2025 року.

Після новини про смерть О’Гари мережу заполонили слова співчуття від колег. Останніми її роботами стали ролі в комедійному серіалі «Кіностудія», який здобув премію «Еммі», а також у другому сезоні «Останніх з нас».

Canadian Award-Winning Actress Catherine O’Hara Dies From Pulmonary Embolism – Reporthttps://t.co/vBCxKLV8fm pic.twitter.com/1DBWlUnpei — Metropunch (@metropunch) February 10, 2026

Тромбоемболія легеневої артерії — це небезпечний для життя стан, що виникає, коли кровоносну судину в легенях блокує тромб. Серед основних симптомів — раптова задишка, біль у грудях, який посилюється під час дихання, а також кашель із кров’ю.