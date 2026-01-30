Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Померла Кетрін О’Гара — зірка фільмів «Сам удома» та «Бітлджюс»

Іван Назаренко 30 січня 2026
Американсько-канадська акторка Кетрін О’Гара померла у віці 71 року. Її смерть підтвердив менеджер акторки виданню Variety. Причину смерті наразі не розголошують.

Кар’єра О’Гари в Голлівуді тривала понад п’ять десятиліть. Широку популярність вона здобула завдяки участі в канадському скетч-шоу Second City Television (SCTV), за яке отримала свою першу премію «Еммі».

У кіно акторка зіграла в низці знакових фільмів, зокрема «Позаурочний час», «Бітлджюс», а також у перших двох частинах «Сам удома», де виконала роль матері Кевіна Маккалистера, якого грав Маколей Калкін.

О’Гара була постійною учасницею проєктів режисера Крістофера Геста, з’являючись у його мок’юментарі-фільмах. Також вона працювала над озвученням анімаційних стрічок, серед яких «Жах перед Різдвом» і «Курча Ціпа».

Новий етап популярності акторка пережила у свої 60 років завдяки ролі Моїри Роуз у серіалі «Шіттс Крік», де знімалася разом з Юджином і Деном Леві та Енні Мерфі.

Фото: Harald Krichel / Wikimedia Commons
