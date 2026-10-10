На Львівщині відновили столітню віллу з автентичними розписами — тепер її продають

У місті Бібрка на Львівщині завершили основний етап відновлення столітньої «Вілли Американка», де збереглися історичні настінні розписи, дерев’яні вікна та двері. Тепер для маєтку шукають нового власника. Про це повідомили в організації «Спадщина.UA».

Будівництво вілли розпочалося напередодні Першої світової війни та завершилося орієнтовно у 1920–1921 роках. Її власником був підприємець Ян Грабовський, який кілька років працював у США. Саме з його американським минулим пов’язують назву маєтку — «Американка».

На початку XX століття садиба була оснащена власною свердловиною, водонапірною вежею, водогоном, каналізацією, електрикою та опаленням. Частина обладнання збереглася донині, зокрема чавунні радіатори та котел «Відень».

У віллі також збереглася історична дерев'яна столярка, латунні клямки та первісне планування кімнат. Під час досліджень реставратори виявили настінні розписи з рослинними орнаментами, східними мотивами й елементами пізньої сецесії та раннього ар-деко. Кожна кімната мала власне декоративне оздоблення.

Фахівці реставраційної майстерні «Гарда» дослідили, розчистили та законсервували розписи. Також відновили історичні вікна й двері, а втрачені елементи замінили дерев’яними копіями за старими зразками.

У будівлі провели внутрішні оздоблювальні роботи, проклали комунікації та відреставрували частину чавунних радіаторів. На цокольному поверсі понизили рівень підлоги й адаптували комунікації під можливе облаштування кухні. Водночас ще потрібно відновити підлогу та сходи й завершити частину електромонтажних робіт.

Організація «Спадщина.UA» придбала комплекс на приватизаційному аукціоні влітку 2023 року. До нього входять історична вілла, господарська будівля з водонапірною вежею та старий льох.

Загальна площа двох будівель становить 415,6 м², земельна ділянка площею 0,3851 га перебуває в оренді.

Комплекс виставили на продаж за 165 тисяч доларів. Водночас власники зазначають, що ця сума орієнтовна, оскільки фінальний бюджет проєкту ще не підрахували

У майбутньому тут можуть облаштувати кав’ярню, ресторан галицької кухні, культурний простір або приватну резиденцію. Остаточне призначення вілли залежатиме від нового власника.