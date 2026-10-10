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Marvel анонсувала шпигунський серіал «Зодіак» — він вийде у 2028 році

Ірина Маймур 10 жовтня 2026
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Телевізійний підрозділ Marvel Television анонсувала новий шпигунський серіал «Зодіак» (Zodiac), прем’єра якого запланована на Disney+ у 2028 році. Проєкт представили 8 жовтня під час фестивалю New York Comic Con, повідомляє ABC News.

Серіал анонсував керівник Marvel Television Бред Віндербаум. На презентації також показали перший логотип «Зодіаку», який, за його словами, містить підказки щодо майбутньої історії.

«Це шпигунський трилер. І якщо ви знайомі з коміксами, то, придивившись до оформлення назви, помітите кілька натяків на те, куди ми рухаємося», — розповів Віндербаум.

Зйомки серіалу мають розпочатися навесні 2027 року в Лондоні. Кастинг планують запустити протягом кількох найближчих тижнів.

Подробиці сюжету, імена акторів і творчої команди поки не розголошують. Віндербаум пояснив, що не може розповісти більше, оскільки проєкт наразі тримають у таємниці.

У коміксах Marvel назва Zodiac пов’язана з кількома персонажами та злочинною організацією, учасники якої використовують символіку знаків зодіаку. Однак студія поки не уточнила, які саме комікси стануть основою серіалу.

«Зодіак» стане першим новим ігровим серіалом Marvel, анонсованим після «Залізного серця» (Ironheart) у 2025 році. Тим часом 14 жовтня на Disney+ має вийти «Завдання Віжена» (VisionQuest), а у 2027 році — третій і фінальний сезон «Шибайголови: Народжений наново» (Daredevil: Born Again).

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