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Художниця Жанна Кадирова запустила благодійний фонд «Паляниця» для допомоги митцям у війську

Артем Черничко 13 жовтня 2026
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Українські художники Жанна Кадирова та Денис Рубан створили благодійний фонд «Паляниця». Він виріс із однойменного мистецького проєкту, створеного художницею на початку повномасштабного вторгнення.

Фонд акумулюватиме кошти від продажу артоб’єктів і спрямовуватиме їх на підтримку українських митців, які зараз служать у лавах Збройних Сил України, а також цивільних, які постраждали від російської агресії. Станом на кінець 2025 року, у межах проєкту вдалося зібрати та передати на благодійність €554 822.

Співзасновниками фонду виступили Денис Рубан та Жанна Кадирова, яка також обійняла посаду директорки. Національним директором із програмного розвитку став громадський діяч і засновник «Фундації майбутнього» Сергій Кухтін. Заснування фонду відбулося за підтримки куратора Леоніда Марущака та артменеджерки Марти Білас.

Назва й концепція фонду відсилають до міжнародного гуманітарного проєкту Кадирової «Паляниця». У його межах мисткиня створила скульптури з річкового каміння, зібраного на Закарпатті, які за формою імітують традиційний український хліб. За час існування ініціативи «паляниці» експонували на провідних світових майданчиках.

Жанна Кадирова — сучасна українська мисткиня і скульпторка, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка (2025) за виставку «Траєкторії польотів». У 2026 році вона вчетверте представляла Україну на 61-й Венеційській бієнале.

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