Гурт Blondie анонсував перший за майже 10 років альбом

Американський рок-гурт Blondie анонсував 12-й студійний альбом High Noon, який вийде 26 лютого 2027 року. Це буде перша платівка колективу після Pollinator 2017 року. Разом з анонсом музиканти представили сингл Spectral Eyes, повідомляє Associated Press.

До High Noon увійдуть 13 композицій. Роботу над альбомом розпочали 2022 року й завершили ще до смерті барабанщика Клема Берка, який помер у квітні 2025-го. Платівка міститиме його останні записи у складі Blondie.

Пісню Spectral Eyes написав колишній гітарист The Smiths Джонні Марр, який також зіграв у її записі. До роботи над альбомом долучилися Глен Метлок із Sex Pistols, Зак Кондон із Beirut, а також Джесс Вулф і Голлі Лессіґ із Lucius. Продюсером став Джон Конґлтон, який працював і над попередньою платівкою гурту.

«Це класичні Blondie — поєднання всіх наших впливів і творчих періодів, із яких народилося щось нове. Ця музика пов'язана із сьогоденням і відображає те, ким ми є та як живемо зараз», — розповіла вокалістка Деббі Гаррі.

Blondie заснували 1974 року в Нью-Йорку Деббі Гаррі та гітарист Кріс Стайн. Гурт починав на панк-сцені клубу CBGB, а згодом прославився завдяки хітам Heart of Glass, Call Me та Rapture. Остання у 1981 році стала першою піснею з реп-вокалом, яка очолила американський чарт Billboard Hot 100.

Фото: Private Stock Records / Wikimedia Commons

У 1982 році Blondie розпалися, але наприкінці 1990-х возз'єдналися й випустили альбом No Exit. У 2006 році музикантів включили до Зали слави рок-н-ролу.