Ілюстраторів української майстерні «Аґрафка» номінували на премію Астрід Ліндґрен

Українську творчу майстерню «Аґрафка», засновану художниками Романою Романишин та Андрієм Лесівим, уперше номінували на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен (ALMA) 2027 року в категорії «Ілюстратори». Про це повідомили на офіційному сайті премії.

У коментарі БЖ Романа Романишин розповіла, що напередодні вони отримали офіційного листа від організаторів із повідомленням про номінацію та проханням надіслати ілюстрації й обкладинки своїх книжок.

«Це означає, що наші книжки вже є частиною великого світового материка дитячої книжки. Дуже приємно бути частиною цієї спільноти авторів та ілюстраторів. Й особливо важливо дізнатися про таку номінацію в цей досить складний і похмурий час», — розповіла художниця.

За словами мисткині, ця премія особлива для майстерні завдяки своїй багаторічній традиції та цінностям, які вони пов’язують із творчістю Астрід Ліндґрен.

«Це означає, що наші книжки мають у собі дух Астрід Ліндґрен. У них є цікавість до навколишнього світу, емпатія, людяність і водночас трохи бунтарства — усе як в Астрід Ліндґрен. І це означає, що наші книжки помітили й поцінували саме за ці речі», — зазначила вона.

Загалом на премію 2027 року номінували 277 кандидатів із 80 країн та регіонів. Лавреата або лавреатку оголосять 6 квітня 2027 року. Грошова винагорода становить 5 мільйонів шведських крон.

Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен заснував уряд Швеції 2002 року. Нею щороку відзначають письменників, ілюстраторів, оповідачів та організації за внесок у розвиток літератури для дітей і юнацтва та популяризацію читання.

«Аґрафка» — творча майстерня Романи Романишин та Андрія Лесіва, яка працює на перетині літератури, графічного дизайну й ілюстрації. Серед їхніх відомих книжок — «Рукавичка», «Війна, що змінила Рондо», «Голосно, тихо, пошепки» та «З півслова».

Роботи майстерні неодноразово відзначали міжнародними нагородами. Зокрема, 2018 року книжки «Голосно, тихо, пошепки» та «Я так бачу» здобули BolognaRagazzi Award у категорії нонфікшн. А 2026 року «З півслова» отримала спеціальну відзнаку цієї премії, потрапила до добірки 100 Outstanding Picturebooks від dPictus та здобула бронзу European Design Awards за дизайн та ілюстрації.

Романа Романишин зазначила, що за останні роки інтерес до українських дитячих книжок та ілюстрації за кордоном зріс.

«Ми дуже радіємо, що попри такі складні випробування українська ілюстрована книжка стає сильнішою, видимішою, вона викристалізовується вже як певне явище, помітне у світі. Українські ілюстратори дуже сильно відчувають пульс цього світу, те, якими є пріоритети в нашому житті, і транслюють це у візуальну мову дуже влучно. Тому ми сподіваємося, що цей інтерес буде тільки зростати», — додала художниця.