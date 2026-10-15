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У Нідерландах визнали культурною спадщиною поезію на сміттєвозах

Ірина Маймур 15 жовтня 2026
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У нідерландському Роттердамі традицію розміщувати вірші на сміттєвозах і підмітальних машинах офіційно внесли до національного реєстру нематеріальної культурної спадщини. Ініціатива існує з 1988 року, повідомляє The Guardian.

Ідея виникла з бажання зберегти поезію щорічного фестивалю Poetry International у міському просторі після його завершення. У 1988 році організатори фестивалю спільно з міською службою прибирання почали розміщувати віршовані рядки на сміттєвозах, щоб їх могли читати й ті, хто не відвідує літературних заходів.

Проєкт отримав назву Het gedicht is een bericht («Вірш — це послання») за рядком роттердамського поета Жуля Деелдера. Цей рядок став одним із перших, що з'явилися на сміттєвозах, і відтоді щороку повертається на одну з машин.

Сьогодні міська служба прибирання повідомляє Poetry International про надходження нової комунальної техніки, а організація добирає для неї поетичні рядки. За майже 40 років на машинах з'явилися сотні рядків нідерландських та іноземних авторів. У 2026 році на одному зі сміттєвозів уперше розмістили віршований рядок нідерландською жестовою мовою.

«Іноді прочитаний рядок залишається з вами до кінця дня. Те, що починалося як незвична ідея, стало частиною нашого міста», — розповіла заступниця мера Роттердама з питань культури Джоан Наннелі.

Нідерландський реєстр нематеріальної культурної спадщини об'єднує понад 400 традицій, ремесел і звичаїв країни. Його веде Нідерландський центр нематеріальної культурної спадщини.

У 2016 році роттердамська ініціатива поширилася й на Німеччину: у Франкфурті започаткували схожий проєкт Müll & Poesie («Сміття і поезія»).

Фото: Donald Trung Quoc Don / Wikimedia Commons
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