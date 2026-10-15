Зендея зіграє головну роль у новому фільмі режисера «Ex Machina» та «Повстання Штатів»

Американська акторка Зендея зіграє головну роль у новому науково-фантастичному фільмі Алекса Ґарленда для студії A24. Режисер також напише сценарій стрічки, назву та сюжет якої поки не розголошують, повідомляє Deadline.

Знімання планують розпочати 2027 року. Інших акторів наразі не оголосили, дата прем'єри також невідома.

Це буде чергова співпраця Зендеї зі студією A24. Раніше акторка знялася разом із Робертом Паттінсоном у романтичній комедії з елементами чорного гумору «Любить не любить» Крістоффера Борґлі. Фільм зібрав понад $134 мільйони у світовому прокаті. Також Зендея має зіграти співачку Ронні Спектор у біографічній стрічці «Будь моєю крихіткою» (Be My Baby), яку готує режисер Баррі Дженкінс.

Ґарленд відомий за науково-фантастичними фільмами «Ex Machina» (2014) та «Анігіляція» (2018), а також стрічками «Чоловічий рід» (2022), «Повстання Штатів» (2024) і «Warfare» (2025). Останню він зняв спільно з колишнім американським військовим Реєм Мендозою. Зі студією A24 режисер співпрацює ще від часів свого дебюту «Ex Machina».

Водночас у 2024 році після роботи над «Повстанням Штатів» Ґарленд заявляв, що планує відійти від режисури на невизначений час і зосередитися на написанні сценаріїв. Згодом він уточнив, що не йдеться про остаточне завершення кар'єри.

Ще один спільний проєкт Ґарленда та A24 — екранізація відеогри Elden Ring. У ній зіграють Кіт Коннор, Кейлі Спейні, Бен Вішоу та Нік Офферман. Прем'єру заплановано на 3 березня 2028 року.

Серед останніх робіт Зендеї — «Одіссея» Крістофера Нолана та «Людина-павук: Абсолютно новий день». А 18 грудня 2026 року вийде «Дюна: Частина третя» Дені Вільнева, у якій акторка повернеться до ролі Чані.