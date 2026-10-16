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У США відреставрували єдиний планетарій за проєктом архітектора Френка Ллойда Райта

Ірина Маймур 16 жовтня 2026
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У Південному коледжі Флориди в США відреставрували єдиний планетарій, збудований за проєктом американського архітектора Френка Ллойда Райта. Споруда майже не працювала з 2004 року через несправність проєкційного обладнання. Тепер її знову відкрили для відвідувачів, пише Dezeen.

Планетарій розташований у корпусі природничих наук Polk Science Building, зведеному в 1954–1958 роках. Перший показ тут відбувся 7 квітня 1960 року.

Реставрацію екстер'єру розпочали 2021 року. Фахівці замінили дах, відновили пошкоджену штукатурку та понад 280 виготовлених вручну декоративних плиток, що оздоблюють будівлю.

У 2023 році роботи продовжили всередині. Реставратори демонтували приміщення для комп'ютерного обладнання, облаштоване у 1980-х роках, і повернули залу первісне планування. Зокрема, відновили оригінальні крісла з фанери та кольоровою вініловою оббивкою, спроєктовані Райтом, і розташували їх по колу, як задумував архітектор.

Також відновили історичне оздоблення стін і підлогу в характерному для Райта червоно-коричневому відтінку Cherokee Red.

«Демонтаж старого приміщення для комп'ютерного обладнання дозволив повернути залу первісний вигляд. Завдяки цьому ми змогли відновити початкове кругове розташування всіх сидінь — рідкісний приклад збереженого оригінального планування серед планетаріїв США», — розповів архітектор кампусу Джефф Бейкер, який керував реставрацією.

У планетарії також модернізували проєкційну й аудіосистеми. Як повідомив коледж, 26 вересня тут відновили регулярні покази для відвідувачів. Споруду знову використовують для навчання студентів та екскурсій.

Планетарій входить до комплексу з 13 споруд Райта, зведених на території коледжу. Це найбільше у світі зібрання його будівель в одному місці. У 2012 році кампус отримав статус Національної історичної пам'ятки США.

Фото: Florida Southern College / Dezeen
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