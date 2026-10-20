На ВДНГ у Києві відкрили центр стриткультур Street Culture Kyiv: там проводитимуть тренування, кінопокази й вінілові вечірки

В урбан-парку ВДНГ у Києві відкрили центр стриткультур Street Culture Kyiv площею 250 м². Тут проводитимуть тренування з брейкінгу та вуличних танців, музичні вечірки, кінопокази й освітні програми, повідомила БЖ команда проєкту.

У центрі облаштували коворкінг і виставкову зону для художників, які працюють зі стритартом і графіті. Тут також планують записувати подкасти, проводити воркшопи з артистами та спортсменами, конференції, перформанси й презентації творчих проєктів. Окремий напрям присвятять музиці — діджеїнгу, бітмейкінгу, бітбоксу та саунд-дизайну. Для школярів, студентів і представників профільних організацій організовуватимуть екскурсії центром та урбан-парком.

Як розповів БЖ співзасновник і керівник Street Culture Єгор Матюхін, створення такого центру передбачали ще під час розроблення концепції урбан-парку.

«Насамперед київським спільнотам бракувало власного простору — дому під дахом, де молодь могла б збиратися, розвиватися й реалізовувати свої ідеї. Тепер такий простір у нас є», — пояснив він.

За словами Матюхіна, особливість Street Culture Kyiv — його розташування в самому урбан-парку. Заняття та події в приміщенні поєднуватимуть з активностями просто неба. Центр відкритий для дітей, підлітків, молоді, батьків, представників вуличних культур і молодіжних організацій.

Серед постійних активностей заплановані щоденні відкриті тренування з брейкінгу, заняття з хіп-хопу та інших напрямів вуличних танців, покази документального кіно й вечірки SC Party Club із вініловими сетами діджеїв із різних міст України. Також тут транслюватимуть національні та міжнародні чемпіонати, а за сприятливої безпекової ситуації та наявності електропостачання проводитимуть батли з брейкінгу й стритденсу.

Окрему увагу приділять освітнім програмам. Команда планує провести перший модуль Street Culture Academy для молоді з прифронтових територій, організовувати ознайомчі візити молодіжних організацій з інших міст України та представити аудіовізуальну виставку Street Culture Podcast.

Street Culture Kyiv також стане базою для збірної Києва та Київської області з брейкінгу. Тут планують проводити тренувальні збори для підготовки до чемпіонату України та розмістити офіси департаменту брейкінгу Всеукраїнської федерації танцювального спорту та брейкінгу й департаменту скейтбордингу Української федерації роликового спорту.

Центр створила громадська організація Street Culture за підтримки Sprite. Дизайн розробила команда Urban Reform. Організація вже розвиває подібні простори в Харкові, Львові та Охтирці, а в майбутньому планує відкрити їх у Дніпрі й Миколаєві. Street Culture також реалізує освітній проєкт Street Culture Academy та волонтерські ініціативи для дітей і місцевих громад.

За словами Матюхіна, найближчі місяці команда зосередиться на регулярній роботі центру, залученні фінансування та пошуку нових партнерів. Також планують оголосити відкритий набір працівників, які відповідатимуть за програму й організацію подій.

«А вже у квітні, на початку нового сезону, ми хочемо провести потужне відкриття сезону Street Culture Kyiv і повноцінно запустити сезон Street Culture — масштабну програму подій, яка об’єднає різні напрями стриткультур, спільноти та аудиторії навколо Урбан-парку на ВДНГ», — розповів Матюхін.

Усі заходи в центрі проводитимуть за донат. За словами співзасновника, внески допоможуть забезпечувати поточну роботу центру та фінансувати його подальший розвиток. Для участі в подіях також обов'язкова попередня реєстрація.

Street Culture Kyiv працює в урбан-парку ВДНГ з 10:00 до 20:00 у будні та з 12:00 до 20:00 у вихідні. Анонси подій і інформацію про реєстрацію можна знайти на сторінці центру в Instagram.