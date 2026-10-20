Spotify прибрав із рекомендацій понад 50 мільйонів ШІ-треків

Музичний стримінговий сервіс Spotify прибрав із рекомендацій понад 50 мільйонів треків, зокрема створених за допомогою штучного інтелекту. Ще понад 75 мільйонів композицій компанія повністю видалила з платформи через серйозні або повторні порушення правил, повідомили в Spotify.

На початку року компанія проаналізувала музику, яку слухачі найчастіше пропускали, ігнорували або позначали як небажану. За даними Spotify, такі записи регулярно виявлялися низькоякісним контентом або спамом.

Протягом останніх шести місяців сервіс оновлював алгоритми рекомендацій, щоб частіше пропонувати музику реальних виконавців. Після змін компанія зафіксувала помітне зменшення кількості скарг на небажані композиції.

Для виявлення спаму Spotify аналізує поведінку слухачів, особливості завантаження музики, метадані та використовує сторонні інструменти розпізнавання ШІ. Також сервіс відстежує масові завантаження, дублікати, маніпуляції з пошуковою видачею та мережі спамних плейлістів.

Окрім змін у рекомендаціях, Spotify запровадив інструменти для захисту музикантів і позначення ШІ-контенту.

У квітні 2026 року з'явилася функція AI Credits, яка дозволяє артистам зазначати, які частини композиції створені за допомогою штучного інтелекту. За даними сервісу, щодня музиканти подають десятки тисяч таких позначок.

Понад 300 тисяч виконавців уже пройшли верифікацію Spotify. Також компанія почала маркувати віртуальних артистів позначкою AI Persona. За замовчуванням їхні профілі виключають із редакційних та алгоритмічних рекомендацій, якщо слухач, наприклад, сам на них не підписався.

Ще один інструмент дозволяє музикантам перевіряти релізи до їхньої появи на власних сторінках. Наразі функцію тестують, а до кінця року планують відкрити всім артистам.

Водночас Spotify не забороняє всю музику, створену з використанням ШІ. Компанія зосереджується на боротьбі зі спамом, підробленими виконавцями та іншими зловживаннями.