У Нідерландах видали ілюстровану книжку про Україну для дітей

У Нідерландах вийшла дитяча книжка Mooi boek over Oekraïne («Прекрасна книжка про Україну»), присвячена історії, культурі та сучасному життю країни. Її написала нідерландська письменниця українського походження Ліза Віда, а проілюструвала українська художниця Олеся Секереш. Новинку випустило видавництво Blauw Gras.

У центрі сюжету — бабуся Олександра та її онука, які спостерігають за російським вторгненням в Україну. Бабуся згадує, як колись її примусово вивезли з рідної землі. Тоді вона вигадала гру «Секретик»: усе найдорожче потрібно подумки заховати всередині себе, щоб зберегти попри втрати.

Тепер Олександра пропонує онуці разом зібрати все прекрасне, що є в Україні. Так починається їхня уявна подорож крізь минуле й сучасність країни. Книжка поєднує художню оповідь із пізнавальними матеріалами про українську історію, культуру, науку й технології.

У видавництві пояснюють, що Україна часто з'являється в міжнародних новинах насамперед як країна, що потерпає від війни. Тому книжкою хочуть привернути увагу до її багатої історії та сучасних досягнень.

Ліза Віда народилася 1989 року в Роттердамі. Її дебютний роман «Олександра» (2021) заснований на історії бабусі письменниці, яку під час Другої світової війни нацисти вивезли з Луганщини на примусові роботи до Німеччини. Роман здобув бельгійську премію «Бронзова сова» за найкращий літературний дебют і потрапив до короткого списку нідерландської премії Libris Literatuur Prijs. Нова книжка стала дебютом Віди в дитячій літературі.

Олеся Секереш раніше проілюструвала книжку Василя Карп'юка «Чудернацька карпатська історія». У 2024 році її роботи потрапили до довгого списку World Illustration Awards, а у 2025-му книжку включили до міжнародного каталогу рекомендованої дитячої літератури «Білі круки». Також художниця потрапляла до короткого списку Болонської виставки ілюстраторів у 2023 та 2025 роках.

Mooi boek over Oekraïne призначена для дітей від 10 років. Обкладинку створив нідерландський графічний дизайнер Роальд Трібелс.