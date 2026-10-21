У Німеччині збудували галерею для однієї картини заввишки 11 метрів

У німецькому місті Кюнцельзау відкрили галерею, збудовану спеціально для однієї картини художника Ансельма Кіфера. Павільйон спроєктувало берлінське бюро David Chipperfield Architects. Він розташований у саду скульптур музейно-конференційного комплексу Carmen Würth Forum, повідомляє Dezeen.

Галерею створили для роботи Schwarze Flocken («Чорні пластівці») 2007 року. Її розміри — 11 метрів заввишки та 7,1 метра завширшки. Через такі габарити картину раніше не експонували. Назва твору відсилає до однойменного вірша Пауля Целана — поета, який пережив Голокост.

Будівлю проєктували у співпраці з Кіфером. Художник визначив пропорції внутрішнього простору, розташування прорізів і колір стін. Павільйон має прямокутну форму, його збудували з цегли та бетону з шорсткою поверхнею. Над входом облаштували навіс.

Усередині стіни оздобили глиняною штукатуркою, а дерев'яні балки даху залишили відкритими. Через спеціальні вікна в покрівлі до зали потрапляє природне світло, яке змінюється протягом дня та залежно від пори року.

«Мета — не рівномірне освітлення, а зосереджена, спокійна атмосфера, яка сповільнює процес споглядання та спрямовує увагу на твір мистецтва», — пояснили в David Chipperfield Architects.

Павільйон також не потребує активної системи клімат-контролю для підтримання температури вище нуля. Його стіни складаються з трьох шарів — бетону, цегляної кладки та глиняної штукатурки, які допомагають пристосовуватися до змін зовнішньої температури.

Павільйон відкрили для відвідувачів 13 жовтня 2026 року. Його площа становить 140 м². Сам комплекс Carmen Würth Forum також спроєктувало бюро David Chipperfield Architects.