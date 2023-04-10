Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter

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Марія Іващук
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Критики американського видання Hollywood Reporter вибрали 50 найкращих фільмів 21 століття (наразі).

“Протягом декількох місяців, декількох зустрічей у Zoom і незліченних електронних листів шість кінокритиків THR зібралися разом, щоб визначити та оцінити те, що вони вважають найкращими фільмами з 2000 року”, – йдеться у повідомленні видання.

До переліку 50 найкращих увійшли стрічки, що вже пройшли «випробування часом». До списку не включали фільми 2022 року, а також тут немає робіт низки культових режисерів, наприклад, Клінта Іствуда, Стівена Спілберга, Мартіна Скорсезе, Спайка Лі, Квентіна Тарантіно й інших митців.

«У деяких випадках – Скорсезе, Спайк, Годар – ми вирішили, що їхні найкращі роботи були створені до 21 століття», – відзначили кінокритики.

Ось перші 10 найкращих фільмів зі списку:

  1. “Один і два” Едвард Янг

  2. “Всередині Люїна Дейвіса” Джоел та Ітан Коени
  3. “Фермери і я” Аньєс Варда
  4. “Зодіак” Девід Фінчер
  5. “Малголленд Драйв” Девід Лінч
  6. “Віднесені привидами” Хаяо Міядзакі
  7. “Горбата гора” Енг Лі
  8. “Любовний настрій” Вонг Карвай
  9. “Чотири місяці, три тижні і два дні” Крістіан Мунджіу
  10. “Пастка” Джордан Піл


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Опубліковано: 10 квітня 2023
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