Дивіться список найкращих фільмів 21 століття за версією The Hollywood Reporter

Критики американського видання Hollywood Reporter вибрали 50 найкращих фільмів 21 століття (наразі).

“Протягом декількох місяців, декількох зустрічей у Zoom і незліченних електронних листів шість кінокритиків THR зібралися разом, щоб визначити та оцінити те, що вони вважають найкращими фільмами з 2000 року”, – йдеться у повідомленні видання.

До переліку 50 найкращих увійшли стрічки, що вже пройшли «випробування часом». До списку не включали фільми 2022 року, а також тут немає робіт низки культових режисерів, наприклад, Клінта Іствуда, Стівена Спілберга, Мартіна Скорсезе, Спайка Лі, Квентіна Тарантіно й інших митців.

«У деяких випадках – Скорсезе, Спайк, Годар – ми вирішили, що їхні найкращі роботи були створені до 21 століття», – відзначили кінокритики.

Ось перші 10 найкращих фільмів зі списку: