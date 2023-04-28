Українцям радять не позбуватися генераторів: наступна зима також може бути складною

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Марія Іващук
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Через зруйновані об’єкти енергетичної інфраструктури та можливі ракетні обстріли росіян наступна зима також може бути складною для українців. Про це сказав експерт з енергетичних питань Олексій Рябчин в ефірі телемарафону.

Експерт каже, що деякі зруйновані об’єкти відновлюють і вони працюють на половину потужності, але деякі взагалі не підлягають відновленню.

“В опалювальний сезон ми ввійдемо підготовленими. Але, відверто кажучи, дуже складна буде зима. Бо, резерв потужності був зруйнований. Зараз іде процес відновлення і підготовки до наступної зими”, – прокоментував він.

Також українцям радять не позбуватися генераторів, акумуляторів та батарей, не зважаючи на те, що ракет буде менше.

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Опубліковано: 28 квітня 2023
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