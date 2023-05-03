Куди піти у Києві 5-7 травня: концерти Пивоварова і Джамали, Підпільний стендап та Rave UKraine

Протягом 5-7 травня у Києві відбудуться концерти українських зірок, таких як Джамала та Артем Пивоваров, а у готелі "Турист" та у Comedy Room на сцену вийдуть відомі коміки.

Зібрали 6 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П‘ятниця

У Національній опері України 5 травня відбудеться прем’єра альбому QIRIM співачки Jamala спільно з Національним симфонічним оркестром України під керівництвом Володимира Сіренка. Альбом об’єднує 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість українського півострова.

Де: Національна опера України, вул. Володимирська, 50

Коли: 5 травня 18:00

Ціни: Наразі квитки розпродані, але є вірогідність знайти їх у тих, хто з якихось причин не зможе піти на концерт.

5 травня на сцені в Comedy Room Микита Алєксєєв, Антон Болдирєв та Альберт Лалаян розповідатимуть жарти перевірені часом та глядачами.

Де: DoskaBar, вулиця Прорізна, 21

Коли: 05 травня 2023, 19:00

Ціни: 250 грн. Квитки за посиланням.

Субота

6 травня у Палаці «Україна» відбудеться великий концерт Артема Пивоварова з Національним академічним оркестром народних інструментів України (НАОНІ). Цього вечора на глядачів чекає симбіоз сучасного бачення творчості та традиційного народного звучання, що передається через покоління.

Де: Палац Україна, вул. В.Васильківська, 103

Коли: 05 травня 2023, 19:00, 06 травня 2023, 19:00

Ціни: 650 - 4500 грн. Квитки за посиланням.

Неділя

У неділю, 7 травня одночасно у Києві та Ліверпулі відбудеться захід Rave UKraine. Обидва рейви будуть транслюватися онлайн та на локаціях, тобто рейвери у Ліверпулі зможуть бачити рейверів з Києва і навпаки.

До події у Ліверпулі доєднаються: Hot Chip (UK), DJ Mingulitka (UA), DJ Paulette та James Lavelle, організатори обіцяють оголосити більше імен незабаром.

У цей час у Києві заграють: Jane, Lostlojiс, Pledov, Cantrust, Raavel.

Де: Київ, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 7 травня о 17:00

Ціна: 350 гривень. Квитки за посиланням.

Який наш Всесвіт? Чи є у нього початок? Що таке матерія? Звідки з'явилося життя? Чи ми є одні у Всесвіті? Про те, як сміливість кількох вчених може перевернути наше уявлення про світ і відкрити нові незвідані горизонти, і про те, як неосвіченість тягне людство в морок невідання.

Все це у виставі "Світ у горіховій шкаралупі" за концепціями Стівена Гокінґа.

Де: Театр на Печерську, вулиця Немировича-Данченка, 5

Коли: 7 травня о 17:00

Ціни: 250 гривень. Квитки за посиланням.

На вечорі гумору від «Підпільного Стендапу» можна розслабитися і вдосталь посміятися, адже сцену вийдуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Євгеній Коротков, Єгор Шатайло, Олександр Качура.

Де: Готель «Турист, вулиця Раїси Окіпної, 2

Коли: 7 травня 18:20

Ціна: 300 - 550 грн. Квитки за посиланням.

Фото: Jamala, Антон Болдирєв, Артем Пивоваров, Rave UKraine, Театр на Печерську, Настя Зухвала.