"Бумбокс" та Сергій Жадан випустили кліп, присвячений українським медикам, добровольцям та волонтерам

Гурт “Бумбокс” та письменник Сергій Жадан випустили кліп на пісню “Правда”.

“Герої "Правди" – справжні герої. Добровольці, медики, волонтери. Їх імена та позивні вказані в титрах відео. Прочитайте їх, будь ласка, та постарайтеся запам'ятати. Завдяки самовідданій праці цих людей щодня вдається врятувати чиєсь життя”, – повідомляє гурт.

Однією з героїнь відео стала волонтерка та власниця бару “БарменДиктат” Тата Кеплер, яку 21 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Національна легенда України».