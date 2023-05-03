"Бумбокс" та Сергій Жадан випустили кліп, присвячений українським медикам, добровольцям та волонтерам

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Марія Іващук
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Гурт “Бумбокс” та письменник Сергій Жадан випустили кліп на пісню “Правда”.

“Герої "Правди" – справжні герої. Добровольці, медики, волонтери. Їх імена та позивні вказані в титрах відео. Прочитайте їх, будь ласка, та постарайтеся запам'ятати. Завдяки самовідданій праці цих людей щодня вдається врятувати чиєсь життя”, – повідомляє гурт.

Однією з героїнь відео стала волонтерка та власниця бару “БарменДиктат” Тата Кеплер, яку 21 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Національна легенда України».

Нагадаємо, що раніше Сергій Жадан та «Бумбокс» випустили кліп на спільний саундтрек до фільму «Мирний-21».

Опубліковано: 03 травня 2023
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