ЄС надасть 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів: яких саме

Європейська інноваційна рада надасть 20 мільйонів євро для розвитку інновацій в Україні, повідомляє Мінцифри.

Понад 200 українських стартапів зможуть отримати до 60 тисяч євро на розвиток інноваційних розробок у межах проєкту Seeds of Bravery.

Гранти зможуть отримати стартапи, які:

спрямовані на відбудову України;

розвивають інноваційні технології;

монетизують наукові винаходи.

Переможці проєкту стануть частиною потужної бізнес-мережі та зможуть вийти на міжнародний ринок, зазначають у міністерстві.

Проєкт Seeds of Bravery триватиме два роки, а перші його переможці отримають фінансування вже у 2023 році. Подання заявок на участь стартує найближчим часом, про це Мінцифри повідомить згодом.