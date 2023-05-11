ЄС надасть 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів: яких саме

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Марія Іващук
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Європейська інноваційна рада надасть 20 мільйонів євро для розвитку інновацій в Україні, повідомляє Мінцифри.

Понад 200 українських стартапів зможуть отримати до 60 тисяч євро на розвиток інноваційних розробок у межах проєкту Seeds of Bravery.

Гранти зможуть отримати стартапи, які:

  • спрямовані на відбудову України;
  • розвивають інноваційні технології;
  • монетизують наукові винаходи.

Переможці проєкту стануть частиною потужної бізнес-мережі та зможуть вийти на міжнародний ринок, зазначають у міністерстві.

Проєкт Seeds of Bravery триватиме два роки, а перші його переможці отримають фінансування вже у 2023 році. Подання заявок на участь стартує найближчим часом, про це Мінцифри повідомить згодом.

Фото: Headway

Опубліковано: 11 травня 2023
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