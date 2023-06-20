10 фільмів про відьом та магію, які допоможуть відволіктись від реальності

У цей непростий час пропонуємо повернути собі віру у те, що добро неодмінно переможе із добіркою фільмів про магію. Розповідаємо, що подивитись ще, окрім "Гаррі Поттера".

Збирайтесь біля чарівного казана та насолоджуйтесь історіями про відьом і фантастичні світи, які хоч на пару годин відволічуть від перегляду новин.

Зоряний пил/Stardust (2007)



Молодий чоловік на ім’я Трістан (Чарлі Кокс) потрапляє у чарівний світ, щоб знайти для своєї коханої зірку, що впала. Проте виявляється, що зірка — це насправді жінка на ім’я Івейн (Клер Дейнс). І поки Трістан намагається сподобатись жінці, яка його не кохає, Івейн стає мішенню відьом, які хочуть з’їсти її серце, щоб повернути собі молодість.

Ця фантастична пригода, адаптована за однойменним фентезійним романом Ніла Ґеймана та Чарльза Весса, справжня насолода та ескапізм у чистому вигляді.

Відьма кохання/The love witch (2016)



Фільм у пастельних тонах стилізований під 60-ті. Сексуальну та загадкову танцівницю Елейн нещодавно покинули, і вона прагне знайти кохання будь-якою ціною.

Чарівна відьма використовує зілля та закляття, щоб приваблювати чоловіків лише для того, щоб отримати чергову жертву. Елейн може причарувати будь-кого: професора, чоловіка подруги і навіть поліцейського, який підозрює її у вбивстві.

І хоча фільм титрують як горор, лячних моментів там немає. Стрічка дивиться на одному диханні завдяки стилю картинки, тонкому гумору та вічному пошуку відповіді на питання, що ж таке справжнє кохання.

Відьми/The Witches (2020)



Сімейне фентезі про злих відьом, які ненавидять дітей. Це рімейк однойменного фільму 90-х, що спирається на сюжет роману Роальда Даля.

Маленький хлопчик натрапляє на зграю вбивчих відьом, які ховають свої коростяні лисини та жахливі кігті під перуками та рукавичками. Енн Гетевей грає роль Верховної Відьми, яка мріє перетворити всіх дітлахів на мишей. Не дивлячись на загрозливий вигляд лиходійок, цей фільм - суміш жартів, фантастичних поворотів та перемоги добра.



Похмурі тіні/Dark Shadows (2012)



Комедійний фільм жахів режисера Тіма Бертона розповідає про заможного ловеласа, який недалекоглядно розбиває серце відьми Анжеліки (Єва Грін). Анжеліка перетворює його на вампіра і ховає живцем. Через два століття з’являється Барнабас (Джонні Депп), який відкриває для себе світ 70-х та все ще мріє про помсту.

«Похмурі тіні» можуть похизуватися зірковим акторським складом, зокрема там грає чарівні Мішель Пфайффер і Хелена Бонем Картер.

Ельвіра — володарка темряви/Elvira, Mistress Of The Dark (1988)



Культовий фільм із 80-х, без якого добірка про відьом була б неповною. Це комедійний горрор про сексуальну телеведучу, яка мріє створити своє бурлеск-шоу у Вегасі, проте не знає, де взяти гроші на це. За збігом обставин Ельвіра саме у цей час дізнається про смерть та спадок від далекої родички.

Після прибуття у маленьке містечко, де вона успадкувала занедбаний будинок, Ельвіра бореться зі злим дядьком-чаклуном і городянами, які хочуть її спалили. Ельвірі належить розставити всі крапки над «i» й проявити магічні здібності, а заразом і струсонути сонне містечко, яке загрузло в лицемірстві.

Оз: Великий та Могутній/Oz the Great and Powerful (2013)



Стрічка розповідає про пригоди шахрая-чарівника на ім’я Оскар Діггз (грає Джеймс Франко). Після втечі з цирку Оскар потрапляє в Країну Оз. Там він зустрічає відьом Теодору (Міла Куніс) і Еванору (Рейчел Вайс), які використовують його, щоб позбутися своєї сестри – відьми Глінди (Мішель Вільямс). Однак коли Оскар дізнається правду про двох сестер, він допомагає Глінді повернути їй законний трон, а жителям країни Оз – перемогти злих відьом.

Учень чаклуна/The Sorcerer's Apprentice (2010)



Діснеївська стрічка The Sorcerer’s Apprentice — це суміш міфології та чаклунства. У сюжетну лінію вписана історія короля Артура, а точніше легенда про великого чаклуна Мерліна.

Історія починається з того, що найталановитіша учениця Мерліна Моргана Ле Фей (Еліс Кріге) стає лиходійкою і вбиває всіх чарівників та відьом, які протистояли їй. Мерлін перемагає Моргану за допомогою двох своїх молодих талановитих учнів, Бальтазара (Ніколас Кейдж) і Вероніки (Моніка Белуччі). Побоюючись повернення Моргани, він доручає Бальтазару знайти його нащадка, який успадкує його сили.

Після століть пошуків Бальтазар нарешті знаходить нащадка Мерліна, і вони сміливо беруться за виконання обов’язків, незважаючи на всі труднощі.

Фокус-покус/Hocus Pocus (2022)



У першій частині стрічки 1993 року глядач знайомиться із трьома відьмами, сестрами Сандерсон (у виконанні Бетт Мідлер, Сари Джесіки Паркер і Кеті Наджимі), які сіють хаос у Салемі після того, як їх випадково воскресив підліток. Оскільки підступним сестрам судилося воскреснути через 300 років після страти за чаклунство, їм доведеться звикати до сучасних речей. Наприклад, навіщо літати на мітлі, якщо є пилосос?

У 2022 році вийшла друга частина казкової історії, в якій троє дівчат об'єднуються, щоб зупинити сестер Сандерсон, які повернулися в сучасний Салем через 29 років.

Чаклунка/Maleficent (2014)



У центрі сюжету — історія чарівниці Малефісенти, яка живе самотньо в лісі, в оточенні казкових персонажів. Проте все змінилось, коли жадібний король захотів захопити чарівні Болота і у світ Малефісенти вторглися люди.

Зрештою король відправив на вбивство чарівниці лицаря Стефана, він відрізав Малефісенті крила. Через це фея перетворюється на злу відьму, єдиним бажанням якої залишається помста.

Прекрасні створіння/Beautiful Creatures (2013)



Готична історія починається з того, що підліток Ітан закохується в нову дівчину в школі. Проте він ще не знає, що дівчина має надприродні сили, які не може контролювати, і прокляття, що нависає над її 16-річчям, коли сили світла чи темряви заволодіють нею.