Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу

Постраждалим від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС виплачуватимуть грошову допомогу. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Кожен постраждалий зможе отримати грошову допомогу в розмірі 5000 гривень від Херсонської та Миколаївської ОВА.

Також 6600 можна буде отримати від Міжнародної організації з міграції ООН.

Загалом уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйона 875 тисяч гривень для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.