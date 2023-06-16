Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу

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Марія Іващук
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Постраждалим від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС виплачуватимуть грошову допомогу. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Кожен постраждалий зможе отримати грошову допомогу в розмірі 5000 гривень від Херсонської та Миколаївської ОВА.

Також 6600 можна буде отримати від Міжнародної організації з міграції ООН.

Загалом уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйона 875 тисяч гривень для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Фото: Roman Synkevych

Опубліковано: 16 червня 2023
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