На Львівщині побудують три ЖК для переселенців

На Львівщині збудують три житлові комплекси, де зможуть проживати понад 1 300 ВПО, повідомляє Львівська ОВА.

Проєкт стартував у 2020 році на Луганщині. Та у зв’язку з повномасштабним вторгненням його реалізацію перенесли на Львівщину.

У межах проєкту побудують три житлові комплекси у Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах. Також проведуть реновацію житла у місті Старий Самбір.

Загалом планують створити від 442 до 556 квартир, в яких зможе проживати від 1326 до 1668 переселенців.

«Важливо, що проект покликаний не лише поселити людей, але й покращити умови для їх повноцінної інтеграції в соцільно-економічне та культурне життя громад Львівщини.Тому вже говоримо про соціальну інфраструктуру, умови для роботи, навчання тощо», – каже перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Проєкт реалізовуватимуть Львівська та Луганська ОВА спільно із Міжнародною організацією з питань міграції.