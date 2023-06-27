На Львівщині побудують три ЖК для переселенців

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Марія Іващук
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На Львівщині збудують три житлові комплекси, де зможуть проживати понад 1 300 ВПО, повідомляє Львівська ОВА.

Проєкт стартував у 2020 році на Луганщині. Та у зв’язку з повномасштабним вторгненням його реалізацію перенесли на Львівщину.

У межах проєкту побудують три житлові комплекси у Кам’янка-Бузькій та Дрогобицькій громадах. Також проведуть реновацію житла у місті Старий Самбір.

Загалом планують створити від 442 до 556 квартир, в яких зможе проживати від 1326 до 1668 переселенців.

«Важливо, що проект покликаний не лише поселити людей, але й покращити умови для їх повноцінної інтеграції в соцільно-економічне та культурне життя громад Львівщини.Тому вже говоримо про соціальну інфраструктуру, умови для роботи, навчання тощо», – каже перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Проєкт реалізовуватимуть Львівська та Луганська ОВА спільно із Міжнародною організацією з питань міграції.


Фото: Tierra Mallorca

Опубліковано: 27 червня 2023
Львівщина
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