У Києві запустили єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій

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Марія Іващук
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У Києві запустили єдиний номер 112 для всіх надзвичайних ситуацій, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112. Старі номери також працюватимуть.

А оператори скеровують дзвінки до необхідних підрозділів.

У контактному центрі працюють оператори, які знають жестову мову і можуть спілкуватися через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити SMS-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

Службу 112 планують масштабувати на всі міста-мільйонники України, а до кінця 2024 року – на всю територію країни. У Львові служба 112 запрацює у грудні 2023-го, в Одесі – у вересні 2024-го, а в Дніпрі – у травні 2024 року.

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Опубліковано: 08 липня 2023
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