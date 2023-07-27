В Україні запускають видання про електронну музику Mixmag

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Марія Іващук
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Із 24 серпня 2023 року в Україні запускають франшизу британського видання про електронну музику Mixmag, повідомляє “Бабель”.

Склад редакції поки не відомий. Проте є інформація, що в українському Mixmag планують відмовитись від посади головного редактора, обмежившись випусковим редактором, фріланс-авторами та медіа-менеджментом.

«Mixmag Україна поширюватиме через свої новини, матеріали, статті та події меседжі глобальної родини Mixmag», — каже керуючий директор Wasted Talent Нік Стівенсон.

На сторінки Mixmag Україна можна підписатись в Instagram і Facebook.

Журналу Mixmag цьогоріч виповнюється 40 років. Перший номер друкованого журналу Mixmag вийшов 1 лютого 1983 року в Лондоні. Упродовж 80-х і 90-х він був головним медіа про британську електронну сцену. У 2017 році Mixmag придбала лондонська компанія Wasted Talent LTD.

В деяких країнах під брендом Mixmag відбуваються вечірки, освітні події, працюють однойменні радіо.

Опубліковано: 27 липня 2023
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