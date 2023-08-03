Фільм «20 днів у Маріуполі» вийде у прокат

Фільм «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова 31 серпня вийде в українських кінотеатрах.

Стрічка зображує облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші російські злочини.



«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа та відеографа Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.

Мстислав Чернов