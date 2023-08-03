Фільм «20 днів у Маріуполі» вийде у прокат

Фільм «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова 31 серпня вийде в українських кінотеатрах.
Стрічка зображує облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.
Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші російські злочини.
«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа та відеографа Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.
Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.
Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.
Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).
Los Angeles Times відзначили, що картина «приковує увагу», The Hollywood Reporter порівняли її з «ударом під дих», а Harper’s Bazaar написали, що «подивитися фільм Чернова — людський обов’язок кожного».