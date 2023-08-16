З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі

У мережі опублікували кадри мультфільму «Як ти живеш?», останньої роботи японського режисера Хаяо Міядзакі.

Кадри з мультфільму опублікувала в X американська компанія з продажу квитків Fandango.

Стрічка «Як ти живеш?» вийшла в японський прокат 14 липня, проте ні кадрів, ні трейлерів до цього публічно не поширювали. Попередніх показів для ЗМІ також не було.

Після виходу в 2013 році останньої роботи Міядзакі «Вітер дужчає» режисер-аніматор оголосив про закінчення творчої кар’єри. Однак пізніше стало відомо, що режисер створить ще одну картину заради онука.

«Як ти живеш?» створений за мотивами роману Гензабуро Йосіно 1937 року, але, як стверджує продюсер Тошіо Сузукі, сюжетно з ним не пов’язаний.

У книзі розповідається про підлітка з Токіо, який після смерті батька став жити з дядьком. Це твір про духовне дорослішання.

Очікується, що в північноамериканський прокат «Як ти живеш?» вийде восени.