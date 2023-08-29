В Україні запустили радіостанцію, яка транслює українську музику 60-90-х років

В Україні запустили онлайн-радіостанцію “Радіоточка”, що транслюватиме українські пісні 60–90-х років.

Радіостанцію запустило "Суспільне Мовлення". Архів налічує понад 1000 пісень від "Гуцулки Ксені" до "Водограю". Також тут транслюватимуть музику, яка замовчувалася в радянські часи й не доходила до слухачів.