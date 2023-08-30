Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку

Спека у Києві бʼє рекорди. У Держпродспоживслужбі дали поради, як допомогти домашнім тваринам пережити найбільш спекотні дні.

Найбільше ризикують перегрітися молоді тварини. У групі ризику – тварини з хронічними захворюваннями, а також із приплюснутими мордочками, яким важче дихати.

Як допомогти тварині у спеку

У квартирах слід забезпечити вільний доступ до прохолодних місць, наприклад, ванної кімнати. Так само важливий постійний доступ до питної води.

Варто зменшити раціон, якщо тварина мало рухається і стежити, щоб їжа не залежувалась у мисці, адже через температурний режим вона швидше псується.

Не варто повністю обстригати шерсть – це змінює терморегуляцію тварин. Про необхідність стрижки рекомендують додатково поговорити з ветеринаром.

Собаки і коти майже не охолоджуються пітніючи, тварина охолоджується через хекання і завдяки повітрю в шерсті. Через це варто стежити щоб шерсть не збивалася в грудки.

До купань тварин теж слід підходити виважено. Якщо дуже пухнасту тварину не обтерти, мокра шерсть нагріється і пришвидшить перегрівання.

У спеку варто обмежити активність тварини, навіть якщо вона сама її ініціює.

Вигулювати у найменш спекотні години: рано вранці чи ввечері, брати на прогулянки воду. Амуніція має дозволяти тварині відкривати пащу для дихання.

Що робити, якщо тварина знепритомніла

При подорожі у транспорті, де немає кондиціонера є високий ризик теплового удару у тварини. Ніколи не потрібно залишаити тварину замкненою в автівці у спекотний день.

Вато пам’ятати про контраст температур: вихід з кондиційованого приміщення або авта на спеку може завершитись непритомністю.

Якщо тварина перегрілась або знепритомніла, її потрібно перенести в тінь. Змочити лапи, живіт та вуха водою кімнатної температури – ці поверхні охолодити найлегше.

Не варто заливати собаці чи кішці в рот воду, бо вона може захлинутися.

Якщо тварині не стане краще, варто відвезти її до ветлікарні.