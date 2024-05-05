У Дарницькому районі за кошти міського бюджету придбали житло для ВПО

У Дарницькому районі Києва за кошти міського бюджету придбали тимчасові помешкання для внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться на квартобліку.

Про це повідомив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Житло отримали 22 родини, або 81 людина. Оселі надаються за чергою, що формується за сумою балів, які нараховуються за єдиною методикою. Загалом у Дарницькому районі вже близько 800 осіб в очікуванні на отримання житла.

Квартири для ВПО надаються у новобудовах з можливістю безоплатного проживання на рік. Продовжити цей строк можна за відсутності появи власного житла. Оплачувати необхідно лише комунальні послуги.

Зазвичай квартири, які дають переселенцям, не обладнані меблями й технікою. Повністю укомплектовані квартири можуть надати лише тим родинам, які не мають змоги придбати меблі і техніку самостійно.

Фото: Микола Калашник