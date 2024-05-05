В Макарові планують створити Ветеранський курінь

Урбаністичний проєкт “Наше місце” від RDS спільно з ГО “Спілка учасників бойових дій Макарівщини” та Макарівською селищною радою планують створити Ветеранський курінь на території Панського парку, що в Макарові.

Мета проєкту — створити спокійний простір, у якому ветерани, військові та члени їхніх сімей могли б проводити час на природі.

“Я сподіваюся, що ветеранський курінь не лише забезпечить необхідний простір для відновлення, але також стане символом вдячності нашим ветеранам, військовим, волонтерам та їхнім сім'ям. Крім того, плануємо, що курінь стане органічною частиною інфраструктури послуг для військових та ветеранів на території Макарівської громади”, — розповідає заступник голови Макарівської селищної ради Анатолій Карбовський.

Курінь планують будувати з природних локальних матеріалів. Серед прикладів будівель, які б відповідали запиту на такий простір, обрали питомо український курінь. Його легко та відносно швидко будувати, він створюється за участі громади з дешевих місцевих матеріалів і забезпечує контакт та занурення в природу.

Будувати ветеранський курінь планують поетапно. Почнуть з очищення території та її підготовки до будівництва, організовуючи спільно з місцевими мешканцями загальні толоки.

Фото: Концепція ветеранського куреня