“Київпастранс” закупить кондиціонери для громадського транспорту

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Наталія Габрух
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Комунальне підприємство “Київпастранс” проводить тендер на закупівлю кондиціонерів для громадського транспорту. На нові системи охолодження заплановано витратити понад 761 тисячу гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

“Київпастранс” планує закупити теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. Системи охолодження встановлять в кабінах водія та в пасажирських салонах.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 05 травня 2024
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