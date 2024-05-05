“Київпастранс” закупить кондиціонери для громадського транспорту
Комунальне підприємство “Київпастранс” проводить тендер на закупівлю кондиціонерів для громадського транспорту. На нові системи охолодження заплановано витратити понад 761 тисячу гривень.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
“Київпастранс” планує закупити теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. Системи охолодження встановлять в кабінах водія та в пасажирських салонах.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 05 травня 2024