В ТРЦ Gulliver незабаром відкриється перший в Україні науковий цирк

Музей науки Малої академії наук України разом із ТРЦ Gulliver запускають перший в Україні науковий цирк.

У цирку буде наукове шоу «Атом у дії» — про цікаві перетворення побутових предметів і розсекречування відомих фокусів. А також багато особистої взаємодії з цікавими експонатами, як-от розглядання оптичних ілюзій.

Науковий цирк працюватиме з 28 листопада до кінця січня. Приходити можна з середи по неділю з 12:00 до 17:00. Участь безплатна за умови попередньої реєстрації.

Де: Спортивна площа, 1-А, 4-й поверх ТРЦ Gulliver.

Фото: ТРЦ Gulliver