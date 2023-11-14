В ТРЦ Gulliver незабаром відкриється перший в Україні науковий цирк

582
Валерія Гуржий
share share

Музей науки Малої академії наук України разом із ТРЦ Gulliver запускають перший в Україні науковий цирк.

У цирку буде наукове шоу «Атом у дії» — про цікаві перетворення побутових предметів і розсекречування відомих фокусів. А також багато особистої взаємодії з цікавими експонатами, як-от розглядання оптичних ілюзій.

Науковий цирк працюватиме з 28 листопада до кінця січня. Приходити можна з середи по неділю з 12:00 до 17:00. Участь безплатна за умови попередньої реєстрації.

Де: Спортивна площа, 1-А, 4-й поверх ТРЦ Gulliver.

Фото: ТРЦ Gulliver

Опубліковано: 14 листопада 2023
share share
У парках Дніпровського району та на Трухановому острові висадили клени та лаванду У парках Дніпровського району та на Трухановому острові висадили клени та лаванду У Дніпровському районі облаштували новий сквер з артоб’єктами: фото У Дніпровському районі облаштували новий сквер з артоб’єктами: фото Замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку Замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку На Подолі реставрують історичну вивіску "Перукарня" На Подолі реставрують історичну вивіску "Перукарня" Від поля до пачки: як Lay's та місцеві фермери формують майбутнє відповідального виробництва Від поля до пачки: як Lay's та місцеві фермери формують майбутнє відповідального виробництва На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м² На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м² В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення дронів-камікадзе В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення дронів-камікадзе Біля «Будинку з комахами» відновили будівельні роботи попри заборонні приписи Біля «Будинку з комахами» відновили будівельні роботи попри заборонні приписи
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.