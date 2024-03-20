Де відпочити в Україні 2024: 4 міста, які варто відвідати весною

Відпочинок з сім'єю чи друзями є особливо важливим для українців сьогодні. Час, який ми проводимо з рідними та близькими допомагає зблизитися, зрозуміти один одного та зміцнити емоційний зв'язок. А спілкування дозволяє поділитися своїми думками та відчути підтримку, якої в нас час так бракує. Все це сприяє гарному настрою, позитивному мисленню та відновленню психологічної гармонії. Тому навіть у 2024 році, ми маємо знаходити час і місце, куди можна поїхати.

На жаль, кількість місць, куди можна поїхати в Україні, скоротилася майже вдвічі. Козацьке Запоріжжя, курортна Одеса чи мальовниче узбережжя острова Джагарлич стали недоступними чи популярними місцями. Незважаючи на це українці можуть знайти й інші не менш цікаві місця, де можна відпочити у 2024.

У цій статті ми розповідаємо, куди можна поїхати в Україну весною. Ми вибрали 4 найбільш цікавих та безпечних місць для відпочинку з сім'єю, рідними чи друзями. Добратися до кожного з них можна на власному авто, автобусом чи поїздом. Найбільш комфортною подорож буде залізницею. Придбати квитки чи переглянути розклад руху потягів можна на офіційному сайт “Укрзалізниці” або на сайтах рітейлерів.

Львів

Місто Лева - це перше, що спадає на думку, коли говоримо про відпочинок в Україні весною 2024. Місто має чим здивувати навіть найвибагливішого туриста. Не важливо, чи це спокійний чи активний відпочинок. У Львові є все: пам'ятки архітектури, кнайпи, автентичні кафе та сучасні розважальні центри. Тут ви можете випити львівську палаючу каву у підвалі старого міста, або покататися на ковзанах навіть коли на вулиці плюс п'ятнадцять.

Площа Ринок у Львові. Фото із сайту “Слово і Діло”

Ужгород

Ужгород - місто лип і сакур. Саме через них сюди приїжджають весною. В XVIII столітті австрійська імператриця Марія Тереза наказала на березі Ужа посадити алею лип. Сьогодні це одна із найкрасивіших зелених зон центрі Ужгорода. Ба більше, на сусідніх вулицях міста було посаджено дерева сакур. Усе це цвіте щороку у травні. Поруч з алею знаходиться замок, якому понад тисячу років, а недалеко від Ужгорода є термальні курорти Косино та Берегово, а також озеро Синевир. Отже, Ужгород - це місто, яке варто відвідати весною.

Буковель

Хоча Буковель називають найбільшим гірськолижним курортом України, тут є що побачити та куди піти весною. Головною принадою курорту на сьогодні є колесу огляду. Його спорудили восени 2023 року. Це найвищий оглядовий атракціон в Україні. Знаходиться на березі озера Молодості. Весною Буковель запрошує покататися на велосипеді, прогулятися горами чи випити карпатського чаю в місцевих кафе.

Колесо огляду. Фото з офіційного сайту курорта “Буковель”

Східниця

Відомий український бальнеологічний курорт у Східниці - це не лише 38 джерел мінеральних вод, але й санаторії та cпа-центри, які пропонують відпочинок тілом та душею. мінеральні ванни, грязелікування, масажі, інгаляції - це тільки декілька з десятка процедур, які можна пройти тут. Ба більше, Східниця знаходиться серед хвойних та листяних лісів, тому повітря тут вважається цілющим, особливо навесні. Неспішні прогулянки від джерела до джерела впливають на фізичне здоров’я.

Яремче

Яремче - це один з найпопулярніших туристичних центрів Західної України, який весною приваблює туристів водоспадами Пробій та Дівочі Сльози. Саме в цей період річки повноводні і можна побачити могутність води. Поблизу міста розташовані Карпатський та Яремчанський національні природні парки, а також заповідник "Горгани" . Це вдалі місця для прогулянок пішки чи катанні на велосипедах. Також особливої пошани серед туристів має місцевий сувенірний ринок. Тут продають гуцульську кераміку, вироби з дерева, вишивки та інші автентичні народні вироби. І головне, що робить Яремче одним із найкращих місць, де можна відпочити весною, - це фестивалі. В цей час у місті відбуваються Гуцульський фестиваль, фестиваль автентичного мистецтва "Carpathian Space" та гастрономічний фестиваль "Смачний Спас".