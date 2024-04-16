Цьогоріч у Львові відмовилися від весняного покосу трави: яка причина

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Валерія Гуржий
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Цьогоріч у Львові не будуть проводити першого весняного покосу трави на міських газонах, який зазвичай відбувався у квітні.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Відтак вулиці міста стануть зеленішими, а районні адміністрації зможуть зекономити кошти, які передбачені на утримання зелених зон. Проте, зазначається, що штучні газони потребують якісного догляду, зокрема, періодичного скошування. Адже припинення покосів зумовлює погіршення їх якісного стану, а згодом, для відновлення, будуть потрібні значні затрати, зокрема фінансові, а також втратиться їхня декоративність та естетичний вигляд.

Раніше ми писали, що минулого року у Києві цьогоріч тестували європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадили 25 декоративних лук та відмовилися від скошування трави на експериментальних ділянках.

Чи треба відмовлятися від покосу трави?
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Опубліковано: 16 квітня 2024
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