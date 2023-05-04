У Києві оголосили експеримент із відмовою від косіння трави

463
Марія Іващук
share share

У Києві цьогоріч застосують європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадять 25 декоративних лук та відмовляться від скошування трави на експериментальних ділянках.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Фото ілюстративне

У Києві з’явиться 25 декоративних лук, зокрема на транспортних розв’язках, розподільних смугах і ділянках уздовж автомобільних доріг. Приблизно така ж кількість ділянок, які розташовані не в зоні активної рекреації, буде виділена для проведення експерименту із відмовою від косіння. Такі ділянки виділили у кожному районі міста.

“В обох випадках йдеться про мінімальне скошування, а отже не тільки економію ресурсів, але і створення ідеальних умов для розвитку і захисту біорізноманіття”, – каже він.

На сайті Київради неодноразово з’являлись петиції з вимогою припинити скошування трави.

Декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилок та нектар) комах-запилювачів – а це зі свого боку сприяє розвитку біорізноманіття.

Читайте також: У Сирецькому парку висадять гліцинії: фото

Фото: Київзеленбуд

Опубліковано: 04 травня 2023
share share
Нічна атака на Київ ракетами та “Шахедами”: Уламки впали на машини у кількох районах міста Нічна атака на Київ ракетами та “Шахедами”: Уламки впали на машини у кількох районах міста На Полтавщині збудують сміттєперероблювальний завод: яким він буде На Полтавщині збудують сміттєперероблювальний завод: яким він буде Куди піти у Києві 5-7 травня: концерти Пивоварова і Джамали, Підпільний стендап та Rave UKraine Куди піти у Києві 5-7 травня: концерти Пивоварова і Джамали, Підпільний стендап та Rave UKraine Uklon запустився в Азербайджані Uklon запустився в Азербайджані У Києві відкрили для огляду археологічний зондаж під склом із стінами 17–18 століть У Києві відкрили для огляду археологічний зондаж під склом із стінами 17–18 століть "Бумбокс" та Сергій Жадан випустили кліп, присвячений українським медикам, добровольцям та волонтерам "Бумбокс" та Сергій Жадан випустили кліп, присвячений українським медикам, добровольцям та волонтерам В окопі та на блокпосту: французький художник Крістіан Гемі намалював портрети Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» В окопі та на блокпосту: французький художник Крістіан Гемі намалював портрети Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» Український виробник створив рослинні креветки GreenShrimps Український виробник створив рослинні креветки GreenShrimps
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.