У Києві оголосили експеримент із відмовою від косіння трави

У Києві цьогоріч застосують європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадять 25 декоративних лук та відмовляться від скошування трави на експериментальних ділянках.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Фото ілюстративне

У Києві з’явиться 25 декоративних лук, зокрема на транспортних розв’язках, розподільних смугах і ділянках уздовж автомобільних доріг. Приблизно така ж кількість ділянок, які розташовані не в зоні активної рекреації, буде виділена для проведення експерименту із відмовою від косіння. Такі ділянки виділили у кожному районі міста.

“В обох випадках йдеться про мінімальне скошування, а отже не тільки економію ресурсів, але і створення ідеальних умов для розвитку і захисту біорізноманіття”, – каже він.

На сайті Київради неодноразово з’являлись петиції з вимогою припинити скошування трави.

Декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилок та нектар) комах-запилювачів – а це зі свого боку сприяє розвитку біорізноманіття.

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Фото: Київзеленбуд