Литва планує до кінця року побудувати шість підземних шкіл в Україні

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Наталія Габрух
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Литва до кінця цього року планує збудувати шість підземних шкіл-бомбосховищ у шести областях України.

Про це в інтерв'ю “Укрінформу” повідомив керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

Він уточнив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах, це — Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області. Локація шостого об'єкта ще визначається. Швидше за все, це буде Харківщина.

“В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. І це – будівництво “з нуля”, в місцях, де раніше укриттів не було. Серед іншого безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист. Наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. Гадаю, ми зможемо закінчити це будівництво вже цього року”, — сказав Артурас Жарновскіс.

Фото: Ігор Терехов

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Опубліковано: 01 травня 2024
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