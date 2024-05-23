У Києві автобус №38-Д та тролейбус №12 змінять маршрути: схема руху

З 25 травня відбудуться зміни в маршрутах автобуса №38-Д та тролейбуса №12.

Про це повідомляє "Київпастранс".



З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів на час ситуації, яка виникла внаслідок ремонту "синьої" гілки метро, рух маршрутів буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно–Слобідську.

Фото: Київ Вечірній