У Києві автобус №38-Д та тролейбус №12 змінять маршрути: схема руху

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Валерія Гуржий
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З 25 травня відбудуться зміни в маршрутах автобуса №38-Д та тролейбуса №12.

Про це повідомляє "Київпастранс".

З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів на час ситуації, яка виникла внаслідок ремонту "синьої" гілки метро, рух маршрутів буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно–Слобідську.

Фото: Київ Вечірній

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Опубліковано: 23 травня 2024
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