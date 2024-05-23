У Києві автобус №38-Д та тролейбус №12 змінять маршрути: схема руху
З 25 травня відбудуться зміни в маршрутах автобуса №38-Д та тролейбуса №12.
Про це повідомляє "Київпастранс".
З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів на час ситуації, яка виникла внаслідок ремонту "синьої" гілки метро, рух маршрутів буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно–Слобідську.
Фото: Київ Вечірній
Опубліковано: 23 травня 2024
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