Танки та барельєфи: Київрада ухвала перелік із 53 пам'ятників і знаків, які підлягають декомунізації

Київрада визначила ще 53 пам’ятники і знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію. Їх внесли до переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, що підлягають усуненню з публічного простору міста.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, 30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору. Серед них:

пам’ятник "Радянський танк" на проспекті Берестейському, 52/2;

чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл;

барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро "Театральна";

три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

Також є перелік з 23 об’єктів, які підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин. Серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.

Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про "Велику Вітчизняну війну" замінити на "Другу світову війну", цифри "1941-1945" – на "1939-1945", формулювання "німецько-фашистські загарбники" змінити на "нацистські загарбники". Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.